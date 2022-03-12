В Пензенской области за сутки подтверждено 974 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 марта 2022. PenzaNews. 974 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 227 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 12 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 169 тыс. 756 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 126 тыс. 336.

Умерли 5 тыс. 415 человек. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 290 тыс. 197 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 48 тыс. 154 случая.

За весь период в стране выздоровели 15 млн. 351 тыс. 778 человек, из них 156 тыс. 851 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 360 тыс. 215, за сутки зарегистрировано 630 летальных исходов.