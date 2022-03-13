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В Пензенской области за сутки подтверждено 768 случаев заражения коронавирусом

12:37 | 13.03.2022 | Медицина

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Пенза, 13 марта 2022. PenzaNews. 768 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 385 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 воскресенья, 13 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 768 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 170 тыс. 524 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 128 тыс. 721.

Умерли 5 тыс. 429 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 335 тыс. 186 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 44 тыс. 989 случаев.

За весь период в стране выздоровели 15 млн. 480 тыс. 407 человек, из них 128 тыс. 629 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 360 тыс. 811, за сутки зарегистрировано 596 летальных исходов.

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