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В Пензенской области за сутки подтверждено 638 случаев заражения коронавирусом

14:31 | 16.03.2022 | Медицина

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Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. 638 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 572 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 16 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 638 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 172 тыс. 492 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 136 тыс. 392.

Умерли 5 тыс. 467 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 449 тыс. 438 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 36 тыс. 519 случаев.

За весь период в стране выздоровели 15 млн. 822 тыс. 31 человек, из них 118 тыс. 9 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 362 тыс. 478, за сутки зарегистрировано 576 летальных исходов.

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