В Пензенской области за сутки подтверждено 627 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. 627 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 579 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 17 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 173 тыс. 119 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 138 тыс. 971.

Умерли 5 тыс. 476 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 484 тыс. 257 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 34 тыс. 819 случаев.

За весь период в стране выздоровели 15 млн. 934 тыс. 645 человек, из них 112 тыс. 614 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 363 тыс. 39, за сутки зарегистрирован 561 летальный исход.