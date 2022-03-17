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Заключено соглашение между пензенским центром крови и кировским НИИ гематологии и переливания крови

18:09 | 17.03.2022 | Медицина

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Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Пензенский областной клинический центр крови и Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства России заключили соглашение о пополнении базы данных федерального регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга.

Заключено соглашение между пензенским центром крови и кировским НИИ гематологии и переливания крови

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках соглашения любой желающий в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющий медицинских противопоказаний, может стать потенциальным донором гемопоэтических стволовых клеток, сдав образец крови для HLA-типирования.

Результаты обследования вносятся в информационную систему федерального регистра, и в случае совпадения результатов исследования с генетическими данными реципиента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, потенциальный донор будет приглашен на забор материала, содержащего гемопоэтические стволовых клетки. Это могут быть венозная кровь или костный мозг — по выбору самого донора.

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