Медучреждения, ранее перепрофилированные под лечение COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы Медицина

Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Медицинские учреждения Пензенской области, ранее перепрофилированные под лечение COVID-19, поэтапно возвращаются к обычному режиму работы. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства здравоохранения региона.

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В нем указано, что с 16 марта в областной госпиталь для ветеранов войн началась госпитализация пациентов терапевтического, неврологического, гериатрического и паллиативного профилей по направлению лечащего врача поликлиники по месту жительства, а также врачей-гериатров.

В тексте отмечается, что инфекционные койки в госпитале закрыты с 12 марта; силами специализированных организаций проведена полная дезинфекция учреждения, чтобы беспрепятственно осуществлять прием соматических больных.

«Также из ковида вышло дерматологическое отделение пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, став «зеленой» зоной для оказания специализированной медицинской помощи в плановом порядке. Несмотря на возвращение ряда медицинских организаций к обычному режиму работы, «красные» зоны продолжают оставаться в 13 учреждениях здравоохранения», — говорится в сообщении, датированном 16 марта.