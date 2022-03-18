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В Пензенской области за сутки подтверждено 623 случая заражения коронавирусом

13:40 | 18.03.2022 | Медицина

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Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. 623 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 421 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 18 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 623 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 173 тыс. 742 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 141 тыс. 392.

Умерли 5 тыс. 484 человека. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 518 тыс. 699 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 34 тыс. 442 случая.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 39 тыс. 709 человек, из них 105 тыс. 64 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 363 тыс. 563, за сутки зарегистрировано 524 летальных исхода.

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