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В Пензенской области за сутки подтверждено 600 случаев заражения коронавирусом

11:31 | 19.03.2022 | Медицина

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Пенза, 19 марта 2022. PenzaNews. 600 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 785 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 19 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 600 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 174 тыс. 342 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 144 тыс. 177.

Умерли 5 тыс. 492 человека. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 551 тыс. 657 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 32 тыс. 958 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 135 тыс. 267 человек, из них 95 тыс. 558 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 364 тыс. 58, за сутки зарегистрировано 495 летальных исходов.

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