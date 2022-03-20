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В Пензенской области за сутки подтверждено 584 случая заражения коронавирусом

13:00 | 20.03.2022 | Медицина

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Пенза, 20 марта 2022. PenzaNews. 584 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 743 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 20 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 584 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 174 тыс. 926 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 146 тыс. 920.

Умерли 5 тыс. 501 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 582 тыс. 692 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 31 тыс. 35 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 209 тыс. 942 человека, из них 74 тыс. 675 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 364 тыс. 492, за сутки зарегистрировано 434 летальных исхода.

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