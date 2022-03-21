В Пензенской области за сутки подтвержден 551 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 марта 2022. PenzaNews. 551 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 746 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 21 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 175 тыс. 477 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 149 тыс. 666.

Умерли 5 тыс. 512 человек. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 611 тыс. 401 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 28 тыс. 709 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 271 тыс. 880 человек, из них 61 тыс. 938 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 364 тыс. 901, за сутки зарегистрировано 409 летальных исходов.