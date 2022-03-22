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В кузнецкую межрайонную детскую больницу поступило три аппарата ИВЛ

13:38 | 22.03.2022 | Медицина

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Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. Три аппарата искусственной вентиляции легких швейцарского производства Hamilton-C1 поступило в отделение анестезиологии и реанимации кузнецкой межрайонной детской больницы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

В кузнецкую межрайонную детскую больницу поступило три аппарата ИВЛ

Фото: Health.pnzreg.ru

«Поступившие аппараты ИВЛ отличаются многофункциональностью, экономичностью, надежностью и эффективностью. Различные опции терапии, включая инвазивную и неинвазивную вентиляцию, а также кислородная терапия с высокой скоростью потока обеспечивают современные методы защиты легких и позволяют подобрать оптимальный метод и режим вентиляции для каждого пациента», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что средства на приобретение аппаратов ИВЛ в размере более 6 млн. рублей выделены из федерального бюджета в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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