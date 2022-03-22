В Пензенской области за сутки подтверждено 544 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. 544 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 857 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 22 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 176 тыс. 21 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 152 тыс. 523.

Умерли 5 тыс. 519 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 637 тыс. 795 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 26 тыс. 394 случая.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 346 тыс. 800 человек, из них 74 тыс. 920 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 365 тыс. 373, за сутки зарегистрировано 472 летальных исхода.