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Коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом и проверкой на прочность — Олег Мельниченко

18:33 | 22.03.2022 | Медицина

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Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. Коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом и проверкой на прочность, но система здравоохранения Пензенской области выдержала натиск, тому подтверждение — тысячи спасенных жизней. Об этом губернатор Олег Мельниченко заявил на заседании итоговой коллегии министерства здравоохранения региона во вторник, 22 марта.

Коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом и проверкой на прочность — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам мероприятия, он отметил, что в 2021 году число коек в «красной» зоне достигало более 4,7 тыс. — в семь раз больше установленного норматива в 652 койки.

«Здравоохранение Пензенской области уже два года работает в крайне напряженном режиме. Коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом и проверкой на прочность. Сверхвысокая нагрузка легла на службу скорой помощи. 19 октября 2021 года был установлен абсолютный антирекорд — 2 тыс. 21 вызов в сутки», — напомнил Олег Мельниченко.

«В более чем 70% случаев вызовов «скорая» прибывала в течение 20 минут. Фактически система здравоохранения находилась на пределе своих ресурсов. Колоссальную работу провели сотрудники лабораторной службы. Было сделано около 2 млн. исследований. Это серьезная работа», — подчеркнул он.

Глава региона акцентировал внимание, что при этом продолжалось плановое оказание медпомощи, практически не останавливалась диспансеризация.

«Профилактический осмотр прошли порядка 31% жителей Пензенской области при плане в 22,4%. Это тоже показатель эффективности работы нашей системы здравоохранения в тяжелейших условиях коронавирусной инфекции», — сказал губернатор.

«Те результаты, которые мы сегодня имеем, прежде всего, интегрированный показатель по вакцинации, по всем ключевым показателям мы в первой десятке находимся. И сейчас даже идем с определенным опережением других субъектов. За всем этим стоит огромный коллективный труд представителей системы здравоохранения и работников соцзащиты, которые рука об руку трудились с медиками, помогая лицам старше 60 лет. Естественно, это и труд всей системы государственного и муниципального самоуправления. [...] Система здравоохранения Пензенской области выдержала натиск двух лет, который ложился на плечи наших медработников, и тысячи спасенных жизней тому подтверждение», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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