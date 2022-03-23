В Пензенской области за сутки подтверждено 539 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 марта 2022. PenzaNews. 539 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 321 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 23 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 176 тыс. 560 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 154 тыс. 844.

Умерли 5 тыс. 527 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 664 тыс. 621 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 26 тыс. 826 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 417 тыс. 422 человека, из них 70 тыс. 622 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 365 тыс. 802, за сутки зарегистрировано 429 летальных исходов.