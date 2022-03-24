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В Пензенской области за сутки подтвержден 471 случай заражения коронавирусом

14:36 | 24.03.2022 | Медицина

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Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. 471 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 104 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 24 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 471 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 177 тыс. 31 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 156 тыс. 948.

Умерли 5 тыс. 530 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 17 млн. 690 тыс. 8 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 25 тыс. 387 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 483 тыс. 898 человек, из них 66 тыс. 476 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 366 тыс. 220, за сутки зарегистрировано 418 летальных исходов.

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