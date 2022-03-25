В Пензенской области за сутки подтверждено 382 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. 382 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 63 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 25 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 177 тыс. 413 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 159 тыс. 11.

Умерли 5 тыс. 535 человек. За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 715 тыс. 390 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 25 тыс. 382 случая.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 545 тыс. 758 человек, из них 61 тыс. 860 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 366 тыс. 618, за сутки зарегистрировано 398 летальных исходов.