В Пензенской области за сутки подтверждено 338 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 марта 2022. PenzaNews. 338 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 879 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 26 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 177 тыс. 751 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 160 тыс. 890.

Умерли 5 тыс. 545 человек. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 739 тыс. 462 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 24 тыс. 72 случая.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 606 тыс. 691 человек, из них 60 тыс. 933 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 367 тыс. 13, за сутки зарегистрировано 395 летальных исходов.