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В Пензенской области за сутки подтверждено 304 случая заражения коронавирусом

14:19 | 28.03.2022 | Медицина

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Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. 304 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 975 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 28 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 304 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 178 тыс. 368 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 163 тыс. 507.

Умерли 5 тыс. 567 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 783 тыс. 843 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 21 тыс. 101 случай.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 689 тыс. 977 человек, из них 35 тыс. 746 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 367 тыс. 686, за сутки зарегистрировано 335 летальных исходов.

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