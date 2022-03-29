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В Пензенской области заместительную почечную терапию методом диализа получили более 400 пациентов

11:03 | 29.03.2022 | Медицина

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Пенза, 29 марта 2022. PenzaNews. 419 пациентов получили заместительную почечную терапию методом диализа в Пензенской области в январе–феврале 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТФОМС, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 29 марта.

В Пензенской области заместительную почечную терапию методом диализа получили более 400 пациентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара проведено 872 процедуры на сумму 64,3 млн. рублей.

«На заместительную почечную терапию, предоставляемую в дневном стационаре, в 2022 году предусмотрено 1,2 тыс. случаев лечения. Это на 160 случаев больше, чем в 2021 году. Объемы по проведению заместительной почечной терапии в амбулаторных условиях также увеличены к уровню 2021 года на 49 случаев», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что диализ проводят четыре медицинские организации, помощь для пациентов является бесплатной и оплачивается за счет системы ОМС.

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