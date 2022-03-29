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В Пензенской области за сутки подтвержден 291 случай заражения коронавирусом

15:01 | 29.03.2022 | Медицина

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Пенза, 29 марта 2022. PenzaNews. 291 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 986 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 29 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 291 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 178 тыс. 659 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 164 тыс. 493.

Умерли 5 тыс. 575 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 803 тыс. 503 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 19 тыс. 660 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 737 тыс. 206 человек, из них 47 тыс. 229 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 368 тыс. 25, за сутки зарегистрировано 339 летальных исходов.

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