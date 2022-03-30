В пензенском центре СВМП возобновляется оказание плановой медпомощи Медицина

Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медпомощи (СВМП). Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Сергей Рыбалкин в ходе брифинга в среду, 30 марта.

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«В настоящее время происходит сокращение коечного фонда, развернутого под больных с коронавирусной инфекцией, и возвращение стационара к плановой работе. Мы начинаем постепенно переходить к оказанию плановой помощи пациентам с инфекционными заболеваниями по профилю дерматологии и венерологии», — сказал он.

По его словам, уже открыто 40 коек в дерматологическом отделении, в ближайшее время начнется плановый прием больных с вирусными гепатитами В и С.

«На протяжении последних двух лет мы оказывали им помощь в условиях дневного стационара, однако, учитывая количество таких пациентов, эта помощь была незначительна. В связи с тем, что сейчас сокращается число госпитализаций больных с ковидом, мы начинаем активно открывать койки дневного стационара для лечения пациентов с хроническими вирусными заболеваниями», — цитирует Сергея Рыбалкина пресс-служба Минздрава Пензенской области.