В Пензенской области за сутки подтверждено 283 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. 283 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 995 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.20 среды, 30 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 178 тыс. 942 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 165 тыс. 488.

Умерли 5 тыс. 581 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 823 тыс. 648 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 20 тыс. 145 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 788 тыс. 291 человек, из них 51 тыс. 85 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 368 тыс. 377, за сутки зарегистрировано 352 летальных исхода.