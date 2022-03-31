В Пензенской области за сутки подтверждено 279 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. 279 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 827 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 31 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 179 тыс. 221 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 166 тыс. 315.

Умерли 5 тыс. 585 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 17 млн. 842 тыс. 925 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 19 тыс. 277 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 838 тыс. 787 человек, из них 50 тыс. 496 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 368 тыс. 722, за сутки зарегистрировано 345 летальных исходов.