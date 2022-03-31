EN
16:31:29 Четверг, 31 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 279 случаев заражения коронавирусом

13:46 | 31.03.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. 279 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 827 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 31 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 279 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 179 тыс. 221 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 166 тыс. 315.

Умерли 5 тыс. 585 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 17 млн. 842 тыс. 925 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 19 тыс. 277 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 838 тыс. 787 человек, из них 50 тыс. 496 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 368 тыс. 722, за сутки зарегистрировано 345 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» и КХЛ завершили тур кубка Гагарина по городам Поволжья В Пензе начал работу новый офис обслуживания клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс»
Текущий портфель компании «Аквилон-Лизинг» за год увеличился почти на 100 млн. рублей Пензенская делегация посетила два предприятия в Бресте
Мельниченко пригласил делегацию Брестской области посетить Пензу в День Победы В Пензенской области за сутки подтверждено 283 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама