В Пензенской области за сутки подтвержден 281 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. 281 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 768 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 1 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 179 тыс. 502 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 167 тыс. 83.

Умерли 5 тыс. 593 человека. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 862 тыс. 89 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 19 тыс. 164 случая.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 884 тыс. 785 человек, из них 45 тыс. 998 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 369 тыс. 64, за сутки зарегистрировано 342 летальных исхода.