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В Пензенской области за сутки подтверждено 274 случая заражения коронавирусом

12:40 | 02.04.2022 | Медицина

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Пенза, 2 апреля 2022. PenzaNews. 274 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 845 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 2 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 274 случая заражения коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 179 тыс. 776 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 167 тыс. 928.

Умерли 5 тыс. 600 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 880 тыс. 38 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 17 тыс. 949 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 929 тыс. 332 человека, из них 44 тыс. 547 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 369 тыс. 404, за сутки зарегистрировано 340 летальных исходов.

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