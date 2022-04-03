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В Пензенской области за сутки подтверждено 268 случаев заражения коронавирусом

11:53 | 03.04.2022 | Медицина

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Пенза, 3 апреля 2022. PenzaNews. 268 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 743 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 3 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 268 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 180 тыс. 44 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 168 тыс. 671.

Умерли 5 тыс. 609 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 896 тыс. 866 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 16 тыс. 828 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 965 тыс. 27 человек, из них 35 тыс. 695 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 369 тыс. 708, за сутки зарегистрировано 304 летальных исхода.

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