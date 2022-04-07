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В Пензенской области за сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом

12:57 | 07.04.2022 | Медицина

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Пенза, 7 апреля 2022. PenzaNews. 233 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 764 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 7 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 181 тыс. 42 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 171 тыс. 696.

Умерли 5 тыс. 636 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 955 тыс. 120 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 355 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 105 тыс. 946 человек, из них 35 тыс. 304 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 370 тыс. 889, за сутки зарегистрировано 287 летальных исходов.

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