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В больницы Пензенской области поступило 35 отечественных аппаратов ИВЛ

11:20 | 09.04.2022 | Медицина

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Пенза, 9 апреля 2022. PenzaNews. 35 отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», на приобретение которых из федерального бюджета выделено более 60 млн. рублей, поступило в семь медицинских организаций Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В больницы Пензенской области поступило 35 отечественных аппаратов ИВЛ

Фото: Health.pnzreg.ru

«Среди медицинских организаций, линейка оборудования которых пополнилась современной техникой, — пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, клиническая больница №4, клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина, каменская межрайонная больница, кузнецкая межрайонная больница, нижнеломовская межрайонная больница и сердобская межрайонная больница имени А.И. Настина», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что «Авента-М» по своим характеристикам и функциональности превосходит зарубежные аналоги.

«По отзывам экспертов, от существующих на рынке аналогов аппарат отличают высокая степень автоматизации настроек и возможность использовать новые современные режимы вентиляции легких», — сказано в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в отличие от ранее выпускаемых моделей новый аппарат способен автономно работать за счет встроенного аккумулятора, а управлять им можно дистанционно.

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