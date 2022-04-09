В Пензенской области за сутки подтверждено 219 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 апреля 2022. PenzaNews. 219 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 164 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 субботы, 9 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 181 тыс. 489 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 173 тыс. 930.

Умерли 5 тыс. 652 человека. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 983 тыс. 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 573 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 183 тыс. 730 человек, из них 40 тыс. 100 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 371 тыс. 457, за сутки зарегистрировано 288 летальных исходов.