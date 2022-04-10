В Пензенской области за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 апреля 2022. PenzaNews. 201 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 210 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 10 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 181 тыс. 690 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 174 тыс. 140.

Умерли 5 тыс. 659 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 996 тыс. 60 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 56 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 213 тыс. 102 человека, из них 29 тыс. 372 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 371 тыс. 716, за сутки зарегистрировано 259 летальных исходов.