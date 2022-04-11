В Пензенской области за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. 189 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 263 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.30 понедельника, 11 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 181 тыс. 879 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 174 тыс. 403.

Умерли 5 тыс. 665 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 7 тыс. 915 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 855 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 239 тыс. 857 человек, из них 26 тыс. 755 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 371 тыс. 964, за сутки зарегистрировано 248 летальных исходов.