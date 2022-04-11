15:28:36 Понедельник, 11 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом

14:21 | 11.04.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. 189 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 263 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.30 понедельника, 11 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 181 тыс. 879 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 174 тыс. 403.

Умерли 5 тыс. 665 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 7 тыс. 915 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 855 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 239 тыс. 857 человек, из них 26 тыс. 755 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 371 тыс. 964, за сутки зарегистрировано 248 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Партия сельхозтехники белорусского производства отгружена в Пензенскую область В Кузнецком районе возбуждено дело по факту кражи металлолома с территории фермы
В Пензенской области за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом Пензенские предприятия ГК «Дамате» в 2021 году перечислили 1,8 млрд. рублей налогов
Пензенец стал жертвой мошенничества при попытке оформить кредит на 1,3 млн. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 219 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама