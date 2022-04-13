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В Пензенской области за сутки подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом

13:06 | 13.04.2022 | Медицина

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Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. 175 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 394 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 13 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 182 тыс. 245 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 175 тыс. 129.

Умерли 5 тыс. 680 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 30 тыс. 579 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 754 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 299 тыс. 263 человека, из них 28 тыс. 135 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 372 тыс. 512, за сутки зарегистрировано 267 летальных исходов.

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