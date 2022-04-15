В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 218 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 15 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 182 тыс. 578 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 175 тыс. 568.

Умерли 5 тыс. 695 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 53 тыс. 359 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 432 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 340 тыс. 639 человек, из них 19 тыс. 523 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 373 тыс. 27, за сутки зарегистрирован 261 летальный исход.