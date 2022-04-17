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В Пензенской области за сутки подтвержден 151 случай заражения коронавирусом

12:59 | 17.04.2022 | Медицина

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Пенза, 17 апреля 2022. PenzaNews. 151 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 166 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 воскресенья, 17 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 151 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 182 тыс. 884 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 175 тыс. 913.

Умерли 5 тыс. 711 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 74 тыс. 717 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 263 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 376 тыс. 141 человек, из них 16 тыс. 496 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 373 тыс. 500, за сутки зарегистрировано 233 летальных исхода.

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