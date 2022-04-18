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В Пензенской области за сутки подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом

13:05 | 18.04.2022 | Медицина

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Пенза, 18 апреля 2022. PenzaNews. 147 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 82 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 18 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 31 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 175 тыс. 995.

Умерли 5 тыс. 719 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 84 тыс. 151 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 434 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 390 тыс. 465 человек, из них 14 тыс. 324 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 373 тыс. 713, за сутки зарегистрировано 213 летальных исходов.

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