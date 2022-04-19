В Пензенской области за сутки подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. 140 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 375 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 19 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 171 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 176 тыс. 370.

Умерли 5 тыс. 728 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 92 тыс. 791 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 640 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 407 тыс. 228 человек, из них 16 тыс. 763 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 373 тыс. 948, за сутки зарегистрировано 235 летальных исходов.