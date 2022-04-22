В Пензенской области за сутки подтверждено 137 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. 137 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 92 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницу, 22 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 587 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 176 тыс. 890.

Умерли 5 тыс. 749 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 119 тыс. 862 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 1 случай.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 451 тыс. 90 человек, из них 13 тыс. 480 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 374 тыс. 563, за сутки зарегистрировано 195 летальных исходов.