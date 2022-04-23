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В Пензенской области за сутки подтверждено 135 случаев заражения коронавирусом

13:48 | 23.04.2022 | Медицина

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Пенза, 23 апреля 2022. PenzaNews. 135 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 165 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 23 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 135 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 722 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 177 тыс. 55.

Умерли 5 тыс. 753 человека. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 128 тыс. 691 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 829 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 464 тыс. 120 человек, из них 13 тыс. 30 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 374 тыс. 734, за сутки зарегистрирован 171 летальный исход.

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