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В Пензенской области за сутки подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом

15:26 | 25.04.2022 | Медицина

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Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. 129 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 96 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 понедельника, 25 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 983 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 177 тыс. 290.

Умерли 5 тыс. 767 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 144 тыс. 788 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 651 случай.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 483 тыс. 483 человека, из них 8 тыс. 855 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 375 тыс. 61, за сутки зарегистрировано 159 летальных исходов.

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