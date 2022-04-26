В Пензенской области за сутки подтвержден 131 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. 131 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 233 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 26 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 114 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 177 тыс. 523.

Умерли 5 тыс. 775 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 151 тыс. 895 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 107 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 495 тыс. 382 человека, из них 11 тыс. 899 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 375 тыс. 237, за сутки зарегистрировано 176 летальных исходов.