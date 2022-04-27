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В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом

15:19 | 27.04.2022 | Медицина

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Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. 128 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 131 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 27 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 242 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 177 тыс. 654.

Умерли 5 тыс. 781 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 159 тыс. 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 705 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 506 тыс. 859 человек, из них 11 тыс. 477 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 375 тыс. 400, за сутки зарегистрировано 163 летальных исхода.

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