В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. 126 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 127 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 28 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 368 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 177 тыс. 781.

Умерли 5 тыс. 785 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 167 тыс. 281 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 681 случай.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 517 тыс. 922 человека, из них 11 тыс. 63 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 375 тыс. 566, за сутки зарегистрировано 166 летальных исходов.