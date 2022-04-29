19:22:58 Пятница, 29 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 123 случая заражения коронавирусом

13:29 | 29.04.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. 123 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 155 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 29 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 123 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 491 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 177 тыс. 936.

Умерли 5 тыс. 791 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 174 тыс. 991 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 710 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 528 тыс. 963 человека, из них 11 тыс. 41 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 375 тыс. 727, за сутки зарегистрирован 161 летальный исход.

Новости партнеров
Читайте также
Мельниченко поздравил коллектив «Электроприбора» в связи с награждением почетным знаком РФ Губернатор распорядился обеспечить безопасность граждан на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы
В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице Ильдар Акчурин посетил модельную библиотеку в селе Махалино
В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом На телебашнях в городах России покажут поздравления с Первомаем
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама