В Пензенской области за сутки подтверждено 123 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. 123 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 155 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 29 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 491 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 177 тыс. 936.

Умерли 5 тыс. 791 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 174 тыс. 991 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 710 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 528 тыс. 963 человека, из них 11 тыс. 41 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 375 тыс. 727, за сутки зарегистрирован 161 летальный исход.