В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. 118 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 119 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 30 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 609 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 178 тыс. 55.

Умерли 5 тыс. 798 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 182 тыс. 354 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 363 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 539 тыс. 985 человек, из них 11 тыс. 22 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 375 тыс. 884, за сутки зарегистрировано 157 летальных исходов.