20:40:57 Суббота, 30 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом

14:18 | 30.04.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. 118 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 119 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 30 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 609 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 178 тыс. 55.

Умерли 5 тыс. 798 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 182 тыс. 354 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 363 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 539 тыс. 985 человек, из них 11 тыс. 22 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 375 тыс. 884, за сутки зарегистрировано 157 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Завершено возведение корпуса бактериологического лабораторного комплекса пензенского центра СВМП Житель Тамалинского района предстанет перед судом за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов
Мельниченко поздравил коллектив «Электроприбора» в связи с награждением почетным знаком РФ В Пензенской области за сутки подтверждено 123 случая заражения коронавирусом
Губернатор распорядился обеспечить безопасность граждан на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама