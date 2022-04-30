Завершено возведение корпуса бактериологического лабораторного комплекса пензенского центра СВМП Медицина

Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. Строительство корпуса бактериологического лабораторного комплекса пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (СВМП) завершено. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Сергей Рыбалкин.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Корпус полностью готов, завершаются работы на крыше, оконные конструкции установлены. В настоящий момент идут работы внутри здания по отделке и прокладке инженерных коммуникаций — электропроводки, вентиляции, водоснабжения и отопления. Работы идут с опережением графика», — сказал он.

Сергей Рыбалкин напомнил, что новый лабораторный корпус позволит объединить микробиологические и клинические исследования.

«В последнее время очень много внимания уделяется резистентности микроорганизмов. На базе нашей лаборатории мы сможем проводить исследования на чувствительность тех или иных микроорганизмов к антибиотикам. Это очень важно, таким образом мы сможем обойти устойчивость вирусов к определенным видам антибиотиков и выработать схему лечения пациентов на основе наших исследований», — пояснил главврач.

Он добавил, что лаборатория будет оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое уже поступило в регион.

«Раньше лабораторные исследования проводились вручную и занимали до семи дней. Новое оборудование позволит практически полностью автоматизировать весь процесс и сократить время исследований от трех часов до суток. Как только строители позволят нам зайти в здание, мы все новое оборудование установим здесь и будем готовы работать на полную мощность», — цитирует Сергея Рыбалкина пресс-служба регионального Минздрава.

По его словам, переезд в новое здание планируется летом.