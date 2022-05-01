В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 мая 2022. PenzaNews. 114 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 155 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 1 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 723 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 178 тыс. 210.

Умерли 5 тыс. 805 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 189 тыс. 401 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 47 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 548 тыс. 718 человек, из них 8 тыс. 733 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 376 тыс. 31, за сутки зарегистрировано 147 летальных исходов.