В Пензенской области за сутки подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 мая 2022. PenzaNews. 111 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 116 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.50 понедельника, 2 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 834 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 178 тыс. 326.

Умерли 5 тыс. 808 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 195 тыс. 608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 207 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 556 тыс. 220 человек, из них 7 тыс. 502 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 376 тыс. 167, за сутки зарегистрировано 136 летальных исходов.