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В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом

13:48 | 03.05.2022 | Медицина

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Пенза, 3 мая 2022. PenzaNews. 109 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 129 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 3 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 184 тыс. 943 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 178 тыс. 455.

Умерли 5 тыс. 812 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 201 тыс. 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 466 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 563 тыс. 272 человека, из них 7 тыс. 52 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 376 тыс. 292, за сутки зарегистрировано 125 летальных исходов.

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