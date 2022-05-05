В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 мая 2022. PenzaNews. 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 113 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 5 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 162 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 178 тыс. 688.

Умерли 5 тыс. 821 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 211 тыс. 178 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 11 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 578 тыс. 659 человек, из них 8 тыс. 723 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 376 тыс. 560, за сутки зарегистрировано 139 летальных исходов.