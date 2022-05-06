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В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом

15:33 | 06.05.2022 | Медицина

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Пенза, 6 мая 2022. PenzaNews. 94 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 207 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 6 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 256 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 178 тыс. 895.

Умерли 5 тыс. 825 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 216 тыс. 719 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 541 случай.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 588 тыс. 67 человек, из них 9 тыс. 408 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 376 тыс. 696, за сутки зарегистрировано 136 летальных исходов.

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